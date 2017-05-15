Волгоградка не стала доносить в полицию на мужа за секс с ее племянницей

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Волгоград, 15 мая. В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, занимавшегося сексом с 15-летней племянницей его жены. Как выяснили следователи, тетя несовершеннолетней узнала об измене супруга и предпочла не выносить сор из избы.

По версии следствия, в феврале этого года подозреваемый вывез 15-летнюю девушку в лесополосу и там, получив согласие партнерши, вступил с ней в интимную связь. Вскоре тетя школьницы узнала о ее тайном романе с мужем, но не стала обращаться в правоохранительные органы.

Полиция узнала об этом от врачей, проводивших плановый осмотр школьников. Девочка решила покрывать взрослого любовника и сказала следователям, что потеряла девственность с парнем, которого больше не видела. Однако стражи порядка доказали, что преступление против половой неприкосновенности было совершено мужем ее тети.

Как сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на СУ СК РФ по региону, обвиняемый свою вину полностью признал. Теперь ему грозит до четырех лет тюрьмы.