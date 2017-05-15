Донбасс: разведчики ЛНР узнали о крупных хищениях оружия в бригаде ВСУ

В закладки

Скопировать

Луганск, 15 мая. Крупную недостачу оружия и боеприпасов выявили при проверке в одной из бригад ВСУ в Донбассе. Кроме того, вскрылось «исчезновение» пяти тонн дизельного топлива и трех автомобилей «Урал». Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на данные разведчиков.

Он уточнил, что комплексная проверка была проведена в 24-й бригаде ВСУ. Сейчас проверочные мероприятия проводят в 14-й бригаде. Ее проводит комиссия из восьми человек из числа офицеров высшего командного состава ВС Украины.

Ранее разведка ЛНР устанавливала факты хищения киевскими силовиками деталей и агрегатов с вооружения и военной техники. Украденное в зоне так называемой АТО украинские солдаты переправляли для последующей продажи.

