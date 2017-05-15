Профессия «протестут»: Дмитрий Лекух о митинге против сноса «хрущоб» в Москве

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Удивительное мероприятие состоялось в моем родном городе в минувшее воскресенье. На московском проспекте имени Сахарова собрались, по данным полиции, около 8 тысяч человек, требовавшие — если перевести суть протеста на русский разговорный язык, — чтобы к ним не лезли и не нарушали их конституционное право продолжать жить в дерьме.

Впрочем, исходя из привычного митингового набора «чистых светлых лиц», процент реально проживающих в подпадающих под программу реновации пятиэтажках «хрущевского типа» среди протестующих стремился к нулю.

Более того, судя по телевизионной картинке, часть знаковых для данного мероприятия персонажей не так давно отметилась установкой «памятных досок» своим «репрессированным предкам». Что самое любопытное, таблички она привинчивала отнюдь не на подъезды «хрущоб», а на стены всевозможных «домов на набережных», расположенных, как правило, в самых престижных районах города-героя Москвы.

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Да и сами организаторы признали: многие участники митинга почему-то не проживают в «хрущевках», а просто захотели, видите ли, «проявить свою гражданскую позицию».

Это увлекательное обстоятельство нашло свое отражение в итоговой резолюции митинга. В ней митингующие, выступив за пересмотр программы, объяснили собственную позицию вовсе не тем, что переселяемым москвичам станет хуже, — откуда им, в Доме на Набережной, знать, что лучше, а что хуже для обитателя «хрущобы»? А тем, что под предлогом улучшения жилищных условий москвичей в Госдуму-де внесен и уже принят в первом чтении законопроект, «противоречащий Конституции».

Не верите? Вот выдержка из резолюции: «Фактически ликвидируется право собственности, право на неприкосновенность жилища, право на судебную защиту. Москва выводится из правового поля Российской Федерации».

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При этом о бедолагах, проживающих в аварийных пятиэтажках, об уровне их комфорта и так далее — вообще ни слова. Да и зачем о них беспокоиться, в самом деле? Уровень-то несопоставимый! Только подумать: где эти оборванцы, с их жалкими квадратными метрами, разрушающимися коммуникациями и подъездами, годными разве что для того, чтобы возвращающийся с митинга человек со светлым лицом туда пописать зашел. И где «конституционные права граждан», «независимый суд» и «уровень гражданских свобод».

Ну, и до кучи — «сменяемость власти», «права геев в Чечне» и прочие «синие мальчики».

Протест для протестующих

Суммируем: то, что случилось на Сахарова, — это дистиллированный «профессиональный протест». И совершенно неудивительно, что когда в процессе митинга его ведущая предоставила слово человеку, реально проживающему в «хрущобе» и выступающему за программу сноса, этот голос сначала потонул в море свиста и выкриков, а вскоре организаторы и вовсе выключили микрофон.

Потому как протест — он ведь для протестующих. Для тех, кто «хотел проявить гражданскую позицию». Для тех, кто «очень любит Москву и хочет справедливости». А вовсе не для проживающего в «предмете протеста» плебса. Ничего страшного: во имя построения гражданского общества плебс еще какое-то время спокойно там поживет.

Иными словами, воскресное мероприятие, как это случается всегда, оказалось выгодным лишь тем, кто пытается так или иначе «монетизировать протест». А отнюдь не самим обитателям сносимых «хрущоб».

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Ну, и самое интересное.

Сейчас уже пошли разговоры о «новой волне протеста», о «гигантских толпах недовольного народа» и т. д. Так вот, чтобы была понятна «массовость» митинга… Неделю назад довольно внезапно, в связи с незапланированным поражением конкурента, чемпионом России по футболу стал столичный «Спартак». И «массовость» съехавшихся к спартаковскому стадиону праздновать москвичей, оказалась, мягко говоря, посерьезнее: раза примерно в три.

Их никто не собирал и не организовывал, была ночь и дождь. Просто повод оказался важнее для людей. И они пришли — спонтанно, безо всяких предварительных договоренностей.

Вы же, уважаемые «протестуты», пока что не только не чемпионы, но и в высшей лиге не играете. Потому как 8 тысяч, вместе с зеваками и примкнувшими журналистами, — это, с точки зрения организации массовых мероприятий, где-то в зоне статистической погрешности.

Поэтому, пожалуйста, не обольщайтесь. И перестаньте своим многоголосием отвлекать людей от действительно серьезных дел.