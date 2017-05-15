Ferrari готовится выпустить новый гиперкар к 2022 году

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Мумбаи (Индия), 15 мая. В 2022 году в продаже появится новый фирменный гиперкар итальянского производителя спортивных автомобилей Ferrari. Как сообщил глава техотдела компании Микаэль Лейтерс, инженеры не будут оснащать новинку позаимствованным у команды «Формулы-1» двигателем.

По его словам, автомобиль будет адаптирован для эксплуатации на дорогах общего пользования, а это означает, что в нем невозможно будет использовать формульный двигатель.

Добавим, что компания Ferrari ведет свою историю с 1928 года. До 1947 года она производила только гоночные автомобили. И только потом бренд «выехал» на городские дороги.

Напомним, ранее инженеры немецкой компании Audi приступили к разработке электромобиля, который должен стать конкурентом американской модели Tesla Model 3.