Подросток погиб от удара током в Тверской области

В закладки

Скопировать

Тверь, 15 мая. Открытый трансформатор стал причиной гибели 15-летнего подростка в Тверской области. Помещение подстанции было открыто, а какие-либо предупреждающие надписи отсутствовали. По факту гибели проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, 15-летний мальчик с младшим братом и приятелем подъехали на мопедах к трансформаторной подстанции ПАО «МРСК-Центра» в 200 метрах от деревни Дор. На дверях самой подстанции и на дверцах трансформаторного ящика не было ни замков, ни других запирающих устройств. Также не было и знаков, предупреждающих об опасности.

«Подросток поднялся в помещение подстанции, в котором находится трансформатор. Внутри он коснулся шин, находящихся под напряжением, после чего скончался на месте. Двое других детей сообщили о случившемся родителям», — сообщили в СУ СК по Тверской области.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и родственников. Также устанавливаются ответственные за это помещение лица, их действиям будет дана юридическая оценка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.