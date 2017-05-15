Авианосец ВМС США не может покинуть Японию из-за поломки

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Токио, 15 мая. Возглавляющий ударную группу Военно-морских сил Соединенных Штатов авианосец «Рональд Рейган» (Ronald Reagan) планировал покинуть военно-морскую базу Йокосука (Yokosuka), расположенную в префектуре Канагава, в понедельник, 15 мая, но не смог по причине технической неисправности. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, кораблю предстоит ремонт, и в настоящее время неизвестно, когда его починят. Планировалось, что Ronald Reagan отправится в продолжительную «командировку» из-за роста напряженности вокруг КНДР, сообщает «Свободная пресса».

Ранее стало известно, что вблизи Корейского полуострова находится ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» (Carl Vinson).