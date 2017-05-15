Дейр эз-Зор: авиаудары США убили более 40 мирных жителей вместо террористов ИГИЛ

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Дейр эз-Зор, 15 мая. Ракетно-бомбовые удары международной коалиции во главе с США убили более 40 мирных жителя в городе Аль-Букамаль.

Сирийские общественники сообщают, что удары были нанесены по сирийскому городу Аль-Букамаль недалеко от границы Ирака. Ракеты попали по жилым кварталам населенного пункта, а также по мечети. Десятки людей получили ранения, более 40 мирных жителей погибли. Отмечается, что ВВС США не имеют права наносить удары по школам, больницам и религиозным сооружениям без точного подтверждения отсутствия в них гражданских лиц.

Это не первый факт нанесения авиаудара американскими летчиками по гражданскому населению вместо боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Ранее сообщалось, что жертвами бомбардировки ВВС США стали мирные жители в провинции Ракка.

* Организация запрещена на территории РФ.