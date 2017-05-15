Судьбу водителя KIA, напавшего на школьника в Петербурге, решит суд

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Санкт-Петербург, 15 мая. Следователи Петербурга завершили расследование уголовного дела по факту нападения водителя KIA на школьника с самокатом на пешеходном переходе.

Судьбу 24-летнего водителя, который поднял руку на школьника, будет решать суд. Петербуржец Никита Кравченко обвиняется хулиганстве.

9 апреля он напал на пешеходном переходе Ланского шоссе на школьника с самокатом. Молодой человек избил ребенка, подтвердили информацию врачи и представители правоохранительных органов.

Водителя иномарки задержали и отправили на два месяца в СИЗО. Его девушка написала петицию президенту России с просьбой спасти Кравченко от тюрьмы.

Следствие закончило расследование уголовного дела. Судьбу водителя решит суд, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что открытый трансформатор стал причиной гибели 15-летнего подростка в Тверской области.