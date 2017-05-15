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Политика
Обидевшаяся на Турцию Меркель будет искать альтернативу базе «Инджирлик»

Обидевшаяся на Турцию Меркель будет искать альтернативу базе «Инджирлик»

15:04  15 Мая 2017
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Меркель хочет вывести немецких военнослужащих с турецкой авиабазы «Инджирлик»

Берлин, 15 мая. Немецкая сторона активно ищет варианты передислокации военного контингента с турецкой авиабазы «Инджирлик». Об этом журналистам в понедельник сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Согласно предварительной информации, Берлин планирует перебросить немецких солдат в Иорданию.

«Мы будем продолжать переговоры и параллельно обсудим, как быть дальше, поскольку уже испытывали трудности с посещением базы. Это означает поиск альтернативы «Инджирлику», — подчеркнула Меркель. 

Напомним, ранее стало известно о том, что турецкие власти отказались пустить на базу «Инджирлик» немецких парламентариев.

Алексей Громов
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