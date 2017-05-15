Вирус Wanna Cry: кто и зачем пытается подсадить Россию на «криптовалюты»

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Создатели вируса WannaCry уже заработали больше 42 тысяч долларов. Вредоносная программа помогла мошенникам обманом получить эти деньги от интернет-пользователей. Как сообщают британские СМИ, мошенники пока не предпринимали попыток снять средства со своих счетов.

Сделанные в середине апреля официальные прогнозы МВФ и Всемирного Банка на 2017–2018 годы, согласно которым мировая экономика вырастет на 3,4–3,6%, (при этом в «развитых странах» — на 1,9–2% в год, инфляция не превысит 2%, а безработица опустится ниже 6%), в начале мая выглядят уже «чересчур оптимистичными» и наверняка будут пересмотрены сторону понижения.

Дело в том, что для США «на горизонте» вырисовывается, несмотря на все статистические ухищрения, цифра максимум в 1,5%. В Евросоюзе рост экономики не превысит 1,2%. Китай, которому эксперты МВФ предрекали 6,6% роста в 2017 году и 6,1% в 2018-м, стоит на пороге финансового обвала. А мировой спрос на энергоносители, судя по всему, сократится на 1,7–1,8% в текущем году и на 2,1–2,2% — в следующем.

Иными словами, на планету накатывает «вторая волна» глобального системного кризиса. Наверное, именно поэтому кампания по легализации «криптовалют» и замене «бумажных» денег «электронными» набрала уже какие-то запредельные обороты.

Хотя история с требующей оплаты в биткоинах вирусной программой Wanna Cry, которая поразила, в том числе, и банковские структуры, может остудить горячие «криптоэлектронные» головы. А может — и нет, особенно если к делу причастна сама Microsoft, таким образом «толкающая» своих пользователей к обновлению Windows 10.

Подопытная Индия

О том, что переход к «глобальной криптоэлектронной валюте» готовится вовсю, свидетельствует нынешняя социально-экономическая ситуация в Индии, которая до сих пор не оправилась от последствий денежной реформы, проведенной в ноябре-декабре прошлого года.

У нас об этом почему-то совсем перестали говорить, но Индия «ушла в минус» практически по всем ключевым показателям: ВВП, торгового и бюджетного дефицита и т.д.. Общие потери оцениваются уже в сумму свыше 150 млрд долларов, и это еще далеко не предел.

Но индийцев крупный транснациональный капитал не жалел никогда, еще со времен Ост-Индских компаний. Впрочем, а кого и когда он жалел?

Да, сейчас на дворе не XVIII век, и только поэтому трупы бенгальских ткачей не устилают — на радость стервятникам, а также гиенам с шакалами, — землю. Все проводится в относительно «мягком» варианте и на гигантской массе людей, чтобы установить тенденции, но не получить «на выходе» какие-то совсем уж шокирующие и непоправимые в смысле невозможности сокрытия/интерпретирования последствия. Китайцы, впрочем, даже на подобное не пошли, а вот премьер-министр Нарендра Моди — с дорогой душой.

С результатами эксперимента можно познакомиться, в основном, из индийских источников: к концу 2016 года обнаружилось целых 527 тысяч налогоплательщиков, скрывавших или занижавших свои доходы от налоговых органов — на все более чем миллиардное население страны.

При этом денежный кризис привел к резкому падению спроса, цепочки поставок товаров и услуг оказались нарушены из-за отсутствия достаточного объема оборотного капитала. А это, в свою очередь, привело к потере почти 9 миллионов рабочих мест и снижению доходности более чем половины индийских компаний.

Подопытная Россия?

Недавно прошла информация о том, что российские банки намерены взимать с клиентов комиссию за получение теми наличных денег с безналичных счетов через банкоматы. При одновременном ограничении максимальной суммы наличных платежей с перспективой их дальнейшего снижения — вплоть до полного запрета и отказа от использования «кэша». При одновременном разрешении использования «криптовалют» в финансовых транзакциях физическими и юридическими лицами-резидентами Российской Федерации.

Внешние обоснования подобных решений (борьба против «теневой экономики» и коррупции, затруднение деятельности криминальных и террористических структур, недопущение технологического отставания в финансовой сфере и так далее) уже как-то неприлично опровергать и даже подвергать сомнению — с такой настойчивостью они, несмотря на полное несоответствие реальности, заполняют собой информационное пространство, вплоть до заявлений высокопоставленных правительственных чиновников.

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Но, если звезды зажигают, — значит, это кому-нибудь нужно. Проще говоря, у этих решений наверняка есть некие внутренние обоснования, которые вслух не произносятся, но заставляют финансовые власти страны, во-первых, идти на риски, связанные с частичным отказом от эмиссионного суверенитета, а во-вторых, критически ограничивать степень финансово-экономической свободы собственных граждан.

Что-то подобное было в СССР в самом начале «лихих девяностых». Не случайно недавнюю индийскую «денежную реформу» часто сравнивают с советской «Павловской» реформой 1990 года. Правда, тогда не было «электронной» составляющей — только «безналичная», но сходство действительно велико.

А главное — все-таки, кому и зачем это нужно, поскольку и в индийской экономике в конце 2016 года, и в российской экономике сейчас все обстоит вроде бы не настолько печально?

Доллар, золото или юань?

Существует гипотеза о том, что подобные эксперименты и планы являются не национальными, а транснациональными инициативами. Центром их выдвижения является даже не нью-йоркский Уолл-Стрит, а лондонский Сити, где продолжает находиться мировой центр торговли золотом — как реальным, металлическим, так и виртуальным, «бумажным», причем объемы продаж первого примерно в 20–25 раз уступают объемам сделок со вторым.

Интересная параллель: примерно на те же 4–5% обеспечена сегодня реальными активами общая масса финансовых обязательств, выраженная в долларах ФРС США. Это поневоле заставляет задуматься о принципиальной «двухконтурности» всей современной экономики, в которой реальные операции/транзакции проходят и учитываются отдельно от фиктивных, хотя в общем финансово-экономическом балансе это не отражается.

Видимо, сегодня мировая экономика действительно притормозила у светофора, на котором одновременно горят три огня: зеленый (доллар), желтый (золото) и красный (юань), — и пока непонятно, какому из них необходимо следовать.

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Российское руководство, судя по политике Центробанка РФ, делает ставку не на «зеленый» и не на «красный», а на «желтый свет», бросая значительную часть свободных финансовых ресурсов на покупку золота и других драгоценных металлов (по состоянию на 1 мая 2017 года, золотой запас России достиг 54,59 млн тройских унций, или 1698 тонн).

Насколько оптимальным окажется, в конечном итоге, подобный выбор, пока сказать сложно. Но в том, что он является наиболее надежным, никто не сомневается.