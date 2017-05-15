Сирия сегодня: Дамаск готов к переговорам в Женеве, война боевиков в Идлибе, бои САА с ИГ в Алеппо

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Сирия, 15 мая. Заместитель спецпосланника по Сирии в ООН Рамзи Эзельдин Рамзи сообщил о готовности Дамаска к межсирийским переговорам в Женеве, в провинции Идлиб продолжаются стычки между боевиками коалиции «Хайат Тхрир аш-Шам» и группировки «Ахрар аш-Шам», президент России Владимир Путин напомнил о важности режима прекращения огня в САР. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Подготовка к женевскому формату

Официальный Дамаск готов к переговорам по всем ранее определенным четырем «корзинам» вопросов и их обсуждению на встрече в Женеве, сообщил по итогам визита в республику заместитель специального посланника ООН по Сирии Сирии Рамзи Эзельдин Рамзи. «Мы также ранее говорили, что вполне можем активизировать работу по одной или двум отдельным «корзинам», и Дамаск не высказался против», — сказал Рамзи.

По его словам, официальный Дамаск добавил, что «правительство будет работать с любыми предложениями, которые будут выдвинуты», и отметил, что у него нет причин сомневаться в намерениях сирийской стороны.

Напомним, что межсирийские переговоры в Женеве запланированы на 16 мая.

Провал ИГИЛ* в Алеппо

Боевики «Исламского государства»* (ИГИЛ, ИГ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) попыталось перекрыть доступ правительственным войскам в провинцию Алеппо, сообщает ливанское информагентство SANA. Боевики предприняли попытку атаки позиций Сирийской арабской армии (САА) в долине Аль-Азиб возле автодороги «Итрия — Ханассер». Ожесточенная битва между сирийскими военными и боевиками продолжалась несколько часов, однако, несмотря на интенсивные атаки террористов, группировка не смогла подойти к позициям САА. Отмечается, что это уже вторая попытка нападения радикальных исламистов за последние четверо суток.

Столкновения боевиков в Идлибе

По неподтвержденной пока информации боевики коалиции «Хайат Тхрир аш-Шам» (состоит из преимущественно членов запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра» атаковали позиции группировки «Ахрар аш-Шам» («Исламское движение свободных людей Шама», союз исламских салафистских бригад, объединенных против армии правительства Башара Асада, а также «Хезболлы» и боевиков шабихи) в населенных пунктах Саракеб и Санджар в провинции Идлиб, сообщает в Twitter источник PiedDuringJihad.

Ранее сообщалось о стычке боевиков трассе «Ариха — Саракеб».

Продвижение к Ракке

Сирийские демократические силы (SDF) все ближе к оплоту ИГИЛ Ракке – за последние сутки курдские отряды SDF приблизились к городу-цитадели на несколько километров и отбили у боевиков четыре деревни, расположенные в непосредственной близости от города, сообщает Al-Masdar.

Четвертая фаза операции «Гнев Евфрата» проходит в полную силу: на подступе к Ракке курдские отряды Сирийских демократических сил отвоевали у ИГ населенные пункты Тал-Мааз, Мелали, Аль-Атшана и Абу Кхаберт аль-Рашид.

Информагентство отмечает, что, как и в иракском Мосуде, боевики заручились поддержкой смертников, которые «помогают» отражать нападения «враждебных воюющих сторон».

Тем временем, официальные представители SDF заявили, что во время курдского под Раккой были уничтожены десятки боевиков. На данный момент бойцы SDF находятся всего в 4 км от города Ракка. По предварительным оценкам, в «столице» ИГ сейчас порядка четырех тысяч террористов.

Спецоперации в Дейр эз-Зоре

На юго-западе города Дейр-эз-Зор вблизи Лива Ат-Тамин армейские подразделения армии Башара Асада провели ряд успешных спецопераций против боевиков ИГ, сообщает сирийское информагентство SANA. По имеющейся информации, в результате наступления САА было уничтожено множество террористов, несколько бронеавтомобилей и бульдозер.

Сирийская авиация также участвовала в уничтожении радикалов. ВВС Сирри наносили удары по скоплениям и укрытиям боевиков в районах Теллет-17, электроэнергетической компании, Лива Ат-Тамин, Аль-Макабер и Аль-Хамидия.

Владимир Путин рассказал о главном для Сирии

Президент России Владимир Путин уверен, что без закрепления режима прекращения боевых действий в Сирии невозможно добиться политического урегулирования конфликта. По словам российского лидера, он рассчитывает, что зоны безопасности станут действенным инструментом. Владимир Путин подчеркнул, что на сегодняшний момент «самое главное — закрепить, укрепить режим прекращения огня», добавив, что только «на этой базе можно создать условия для примирения и последующего политического процесса».

«Если ситуация будет развиваться по этому сценарию, можно будет считать, что мы добиваемся поставленных целей», - подчеркнул президент.

* Организация запрещена на территории РФ.