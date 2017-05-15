Извилистый «Шелковый путь»: почему Китай не сможет проглотить экономику РФ

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Президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию по итогам визита в Китай. На ней было произнесено много важного. В частности, российский лидер, отвечая на вопрос журналистов, подчеркнул: действия Пекина не нацелены на поглощение российской экономики. Почему вообще возникли такие мысли о злом умысле Китая? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Как известно, Путин выступил в Пекине на открытии форума «Один пояс, один путь», посвященного китайскому проекту «Экономический пояс Шелкового пути».

«Россия — это не та страна, которая чего-то боится. И уж точно не действий Китая, которые совсем не направлены на какое-то поглощение. Решения мы принимаем совместно и против таких предложений, которые пойдут нам во вред», — сказал на пресс-конференции Путин.

Он также добавил, что не стоит проходить мимо тех возможностей, которые возникают в результате сотрудничества с Китаем. Тем более, что и Россия открыта миру. и Китай.

«Такие вопросы журналистов — реакция на значительное число пиар-акций со стороны китайского руководства, на их экономические инициативы и позиционирования своей новой роли в мире. Началось это еще в Давосе, где Си Цзиньпин выступил рьяным защитником процессов глобализации. Сейчас идет пропаганда «Шелкового пути». Естественно, люди задаются вопросом, что эта инициатива будет означать для Китая — больше экономики или больше геополитики? Пока в экономическом смысле «Шелковому пути» похвастаться нечем. Количество проектов достаточно ограничено, общий объем инвестиций в проекты «Шелкового пути» составляет только 9% от общего объема вложений китайцев за рубеж. При этом в 2016 году зафиксировано число критических возражений со стороны государственных компаний Китая, которые начинают жаловаться, что их в эти невыгодные проекты загоняют силком», — комментирует специально для ФАН экономист Института современного развития Никита Масленников.

По его словам, при этом в местных СМИ «Шелковому пути» уделяется большое внимание, это синоним нового мышления эпохи Горбачева, только в китайском варианте.

«Осенью в Китае состоится девятнадцатый съезд компартии Китая, там будет дан новый импульс продолжению реформ по переходу к новой модели развития. Будут решены и внутренние партийные проблемы. И для руководства страны «Шелковый путь» — знаковое событие, здесь должно быть все успешно. Но экономических деталей мало, а пафоса очень много. Отсюда и страхи, и подозрения. В России все это выглядит скромно, а в тех же США или странах ЕС каждый день можно увидеть заголовки, где «Шелковый путь» сравнивается с известным планом Маршалла. Китайцы заимствуют у США имперскую идеологию, стилистику и тактику, поэтому смотреть на это надо с большим вниманием, учитывая риски и тому подобное», — продолжает эксперт ФАН.

Он также обращает внимание на то, что президент России Путин в Китае сделал два важных предложения.

«Он предложил будущее большого евразийского пространства в объединении потенциалов и «Шелкового пути», и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и нашего евразийского интеграционного проекта. Мы тут не стремимся лечь под эту китайскую инициативу, у России есть свои приоритеты и свои представления о том, как двигаться дальше на этом экономическом пространстве. И мы делаем встречное предложение. Учитывая, что китайцы гибки, и любая их инициатива трансформируется от встречных контраргументов до сотрудничества. И «Шелковый путь» мы можем приспособить к нашим интересам», — считает Масленников.

Но есть и второе предложение. Путин заявил о возможности создания некой комфортной бизнес-среды.

«То есть он предложил начать работу над большим двусторонним соглашением, новым торговым порядком на этом евразийском пространстве. Зачем России бесконечно приезжать на китайские конференции и все время поддерживать не до конца оформленную и оснащенную деталями инициативу, если можно предложить свое? У китайцев сейчас много ограничений в торговле, многие инвесторы имеют к ним претензии: китайский внутренний рынок в существенной мере закрыт. Эти два послания важны и носят стратегический характер», — добавляет экономист.

Как пишет Lenta.ru, в конце марта вице-премьер Дмитрий Рогозин заявлял, что укрепление внешнеторговых связей с Китаем остается для России приоритетом и что в Москве удовлетворены развитием сотрудничества с этим государством.