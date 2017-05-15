Донбасс: боец ДНР ранен при минометном обстреле со стороны ВСУ

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Донецк, 15 мая. При обстрелах со стороны ВСУ за сутки погиб один военный Донецкой народной республики (ДНР). По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, украинская армия за прошедшие сутки выпустила 1153 боеприпаса.

Согласно приведенным данным, на донецком направлении был сосредоточен наиболее интенсивный огонь. Так, 18 мин калибрами 120 и 82 мм и более 700 выстрелов ручных и автоматических гранатометов было выпущено по зоне аэропорта, Докучаевску, трем районам Донецка, по Ясиноватой и прилегающим поселкам. ВСУ также выпустили пять мин калибром 82 мм и произвели 164 выстрела из гранатометов на горловском направлении. Еще 13 артиллерийских снарядов калибром 122 мм и 53 мины были выпущены по району сел Саханка, Дзержинское, Ленинское, Октябрь, Сосновское, Коминтерново.

Напомним, ранее сообщалось, что один жилой дом, расположенный в поселке Трудовские Петровского района столицы Донецка, был частично поврежден из-за ночных обстрелов со стороны ВСУ.