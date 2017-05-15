Разработчики объявили об официальной «смерти» формата mp3

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Берлин, 15 мая. Сотрудники немецкого Института интегральных схем общества Фраунгофера официально объявили о «смерти» формата mp3. Как сообщается на сайте института, в минувшем месяце истекли последние патенты на формат, а также были приостановлены сборы лицензионных отчислений с производителей ПО и встраиваемых решений.

В качестве одной из причин «похорон» этого формата разработчики называют появление аудиокодеков, превосходящих mp3 в сжатии аудиофайлов и уменьшении потери качества звука. Большинство радиостанций уже перешли на современные кодеки, хотя это не отменяет того факта, что mp3 один из самых распространенных и популярных форматов у пользователей.

Напомним, что mp3 был разработан рабочей группой института Фраунгофера под руководством Карлхайнца Бранденбурга и университета Эрланген-Нюрнберг. В 1995 году появился первый программный mp3-плеер — Winplay3.