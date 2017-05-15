Де Мистура обсудит с делегациями Сирии все четыре «корзины» вопросов

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Женева, 15 мая. Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что хочет обсудить с сирийскими делегациями в Швейцарии все четыре «корзины», которые были согласованы ранее, и надеется на позитивный исход.

По словам дипломата, все сирийские делегации, которые принимали участие в предыдущих раундах переговоров по САР, собираются прибыть в Женеву.

«Программа является той, на которую мы согласились и уже обсуждали на предыдущих двух раундах — четыре корзины. Но в этот раз мы намерены обсуждать их детальнее», — отметил де Мистура.

Кроме того, стороны выберут свои темы, на которых сконцентрируются «с целью увидеть продвижение по каждой корзине», добавил он. Спецпосланник ООН заявил, что надеется на продолжение работы сторон в рамках астанинской платформы по Сирии и во время Рамадана.

Впрочем, он не стал уточнять, чего ожидает от грядущего раунда переговоров по урегулированию конфликта в Сирии.