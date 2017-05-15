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Мощный взрыв прогремел на заводе в Германии, есть раненые

Мощный взрыв прогремел на заводе в Германии, есть раненые

14:18  15 Мая 2017
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Мощный взрыв прогремел на заводе в Германии, есть раненые

Берлин, 15 мая. Мощный взрыв прогремел на заводе автозапчастей в баварском городе Эльтманн. По информации Bild, несколько человек пострадали, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, ЧП случилось в 11.20 мск на заводе поставщика комплектующих для автомобильной промышленности Schaeffler KG. В настоящее время все сотрудники предприятия эвакуированы — около 200 человек. На месте работают пожарные расчеты и спасатели. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, 12 мая самодельное взрывное устройство сработало на улице Авентино в центре Рима. 

#взрыв #германия
Тимур Румянцев
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