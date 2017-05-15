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Новости Сирии
Дамаск перебрасывает войска на границу с Иорданией

Дамаск перебрасывает войска на границу с Иорданией

14:27  15 Мая 2017
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Дамаск перебрасывает войска на границу с Иорданией

Дамаск, 15 мая. Правительственные войска начали развертывание сил на границе с Ираком и Иорданией.

Сирийские источники сообщают, что к границе идут сотни танков и тысячи бойцов. В планах военных - установить контроль вдоль всей границы страны и блокировать формирования вооруженных террористических группировок.

Дамаск перебрасывает войска на границу с Иорданией

Ранее сирийская разведка получила данные с беспилотника о перемещении на территории Иордании крупных военных колонн с тяжелой бронетехникой. Были замечены американские военнослужащие. В Дамаске уверены, что США и Иордания готовят военное вторжение в Сирию. Предполагается, что наступление начнется в районе южной провинции Даръа.

Алексей Громов
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