Дамаск перебрасывает войска на границу с Иорданией

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Дамаск, 15 мая. Правительственные войска начали развертывание сил на границе с Ираком и Иорданией.

Сирийские источники сообщают, что к границе идут сотни танков и тысячи бойцов. В планах военных - установить контроль вдоль всей границы страны и блокировать формирования вооруженных террористических группировок.

Ранее сирийская разведка получила данные с беспилотника о перемещении на территории Иордании крупных военных колонн с тяжелой бронетехникой. Были замечены американские военнослужащие. В Дамаске уверены, что США и Иордания готовят военное вторжение в Сирию. Предполагается, что наступление начнется в районе южной провинции Даръа.