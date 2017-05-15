Клинцевич объяснил «давление на РФ» бурной фантазией Климкина после встречи с Трампом

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Москва, 15 мая. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин после поездки в Вашингтон утверждал, что США якобы намерены оказать давление на Россию. Первый заместитель комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич убежден, что это все фантазии украинского министра.

Клинцевич обратил внимание, что Климкин «выдает желаемое за действительное». Украинский министр сильно возвышает свою встречу с президентом США Дональдом Трампом, которую американские СМИ даже и не заметили.

«На самом деле их встреча в Вашингтоне 10 мая носила чисто протокольный характер, — объяснил представитель Совфеда РФ. — За те шесть минут, что она продолжалась, можно было лишь обменяться рукопожатиями и сделать фото на память. Для всего остального — и даже для «положительных эмоций», которыми, по словам Климкина, было насыщено общение — просто не оставалось времени».

Ранее Климкин заявил, что американская сторона якобы намерена оказывать политическое давление на Россию.