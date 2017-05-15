Московские школьники создали домашнего робота и уникальный мини-агрокомплекс

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Москва, 15 мая. В российской столице прошла презентация школьных научных проектов. Об этом журналистам рассказала гендиректор оператора сети детских технопарков «Кванториум» Марина Ракова.

Как передает издание «Вечерняя Москва», инициатива помогла подросткам ускорить процесс выбора будущей профессии. Особенно же удивляют собранные детьми роботы и модель мини-агрокомплекса, которую разработала школьница Мария Солошенко.

«В этом агрокомплексе можно вырастить все, что угодно за пару месяцев», — объяснила она.

Напомним, ранее стало известно о том, что выпускники московских школ рассчитывают на зарплаты в размере 82 тысяч рублей.