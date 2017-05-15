Промес решил остаться в «Спартаке» до зимы

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Москва, 15 мая. По информации Федерального агентства новостей, полузащитник «Спартака» Куинси Промес принял решение остаться в московском клубе минимум до зимы.

Футболист не захотел покидать стан новоявленных чемпионов России из-за предстоящих стартов команды в Лиге чемпионов. Кроме того, его устраивает текущее положение дел в карьере. Отмечается, что Промес уже проинформировал о желании остаться своего агента и наставника «Спартака» Массимо Карреру. При этом решение об уходе из клуба зимой будет приниматься исходя из выступления команды.

В текущем сезоне 25-летний голландец провел за «Спартак» 24 матча, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.