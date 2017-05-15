Росстандарт заявил об отзыве более 14 тысяч автомобилей Audi из-за брака

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Москва, 15 мая. Росстандарт сообщил об отзыве более 14 тысяч автомобилей Audi, которые были реализованы за последние пять лет, сообщили представители пресс-службы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта).

Отзывом более 14 тысяч автомобилей занимается компания «Фольксваген Груп Рус», которая представляет Audi в России. Уточняется, что отзыву подлежат модели Audi A4, A5, A6,Q5, реализованные с 2012 по 2017 год.

«Причиной отзыва автомобилей марки Audi является возможное появление посторонних частиц в охлаждающей жидкости, которые могут привести к блокировке дополнительного насоса охлаждающей жидкости, — объяснили представители российского агентства. — Как следствие, возможен перегрев насоса».

Специалисты бесплатно обновят БУ двигателя автомобилей, а также дополнительно заменят неисправный дополнительный насос охлаждающей жидкости.

Ранее стало известно, что продажи Maserati в России в первом квартале этого года выросли в 11 раз.