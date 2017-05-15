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Экономика
Путин: Все разрабатываемые стратегии развития экономики РФ будут рассмотрены

Путин: Все разрабатываемые стратегии развития экономики РФ будут рассмотрены

14:09  15 Мая 2017
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Путин: власти РФ ознакомятся со всеми разрабатываемыми стратегиями развития экономики

Пекин, 15 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что власти страны рассмотрят все разрабатываемые стратегии развития экономики, которые должны также проходить и широкое общественное обсуждение. По словам российского лидера, широкое общественное обсуждение должны проходить любая стратегия или предложение, сделанные на серьезном уровне и инициируемые на уровне руководства страны.

Как отметил глава государства, власти не только рассмотрят все предложения, но и посмотрят, «что может быть сделано на базе этих предложений в качестве пути стратегического развития экономики, социальной сферы нашей страны на ближайший год».

Напомним, ранее Владимир Путин сообщил, что кибератаки 12 мая не причинили России существенного ущерба, однако ситуация вызывает тревогу.

#путин
Тимур Румянцев
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