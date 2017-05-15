Путин: Все разрабатываемые стратегии развития экономики РФ будут рассмотрены

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Пекин, 15 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что власти страны рассмотрят все разрабатываемые стратегии развития экономики, которые должны также проходить и широкое общественное обсуждение. По словам российского лидера, широкое общественное обсуждение должны проходить любая стратегия или предложение, сделанные на серьезном уровне и инициируемые на уровне руководства страны.

Как отметил глава государства, власти не только рассмотрят все предложения, но и посмотрят, «что может быть сделано на базе этих предложений в качестве пути стратегического развития экономики, социальной сферы нашей страны на ближайший год».

Напомним, ранее Владимир Путин сообщил, что кибератаки 12 мая не причинили России существенного ущерба, однако ситуация вызывает тревогу.