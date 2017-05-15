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Политика
Китайский официант попытался напоить Путина чаем прямо во время его речи на форуме

Китайский официант попытался напоить Путина чаем прямо во время его речи на форуме

15:36  15 Мая 2017
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Китайский официант попытался напоить Путина чаем прямо во время его речи на форуме

Пекин, 15 мая. На международном форуме «Один пояс — один путь», который завершился в Китае, во время выступления президента Российской Федерации Владимира Путина официант выбрал не самое удачное время для подачи чая.

Во время речи российского лидера официант пытался поставить Путину под руку напиток.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов выложил видео с этим моментом в своем микроблоге в Twitter, сопроводив его подписью: «Китайские бесцеремонии». 

 

#путин #китай #форум
Дана Балан
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