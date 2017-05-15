Новости Новороссии: США шпионят за Донбассом, Порошенко шантажирует ДНР и ЛНР безвизом

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Новости Новороссии, 15 мая. Климкин хвастается, что якобы решил с Трампом проблему Донбасса; американский самолет-шпион пролетел над линией разграничения, Порошенко использует безвиз для глумления над жителями ДНР и ЛНР.

«Классный» Климкин надувает щеки

Министр иностранных дел Украины США Павел Климкин утверждает, что Соединенные Штаты якобы намереваются оказать давление на Россию из-за ситуации в Донбассе. Об этом Климкин заявил после своего возвращения из Вашингтона, где 10 мая у него состоялась давно вымаливаемая встреча с президентом США Дональдом Трампом. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом США Майклом Пенсом.

О том, что Вашингтон готов оказать давление на Москву в вопросе урегулирования в Донбассе, Климкин заявил в эфире украинского телевидения, сообщают «Известия».

«Есть очень интересные идеи, но я про эти интересные идеи смогу сказать позже, когда мы все согласуем среди всех друзей», — попытался заинтриговать украинских телезрителей Климкин.

Также, как отмечет издание, Климкин похвастался, что Дональд Трамп во время аудиенции, говоря об украинцев, якобы назвал их «классными».

Американский самолет-шпион над Донбассом

Западные СМИ сообщили, что над линией разграничения в Донбассом якобы в течение всего воскресенья летал американский разведывательный беспилотник. Как сообщили западные сайты, отслеживающие полеты авиации, речь может идти о беспилотном летательном аппарате (БПЛА) ВВС США RQ-4A Global Hawk. Сообщается, что именно такой БПЛА, который, предполодительно, вылетел с авиабазы НАТО на Сицилии, возможно, и совершил в воскресенье десятичасовой разведывательный полет над Донбассом. Источники утверждают, что полет проходил на высоте примерно в 15,5 тыс. м, при этом БПЛА якобы время от времени приближался к российской границе на расстояние в 70-80 км. Западные источники сообщают, что на борту беспилотника могла находиться камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар.

Порошенко использует безвиз для глумления над жителями ДНР и ЛНР

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что большинство жителей Крыма и Донбасса не смогут воспользоваться безвизовым режимом со странами ЕС, который униженными мольбами выцыганила себе Украина.

По словам Порошенко, в данный момент вожделенным безвизом смогут воспользоваться только жители Донбасса и Крыма, получившие на Украине статус внутренне перемещенных лиц. Это обстоятельство, почему-то считает Порошенко, поможет Украине вернуть Крым, который, как известно, с 2014 года является российской территории.

«Мы должны очень ответственно относиться к каждому биометрическому паспорту, который выдает украинская власть», — заявил Порошенко, говоря о том, что для Киева жители Донбасса отныне будут поделены на «чистых» и «нечистых».

По словам президента Украины, жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также крымчанам для получения «вожделенного» безвиза придется дожидаться «возвращения Украины» на их землю.

Также Порошенко сообщил Urbi et orbi, что безвизовый режим Украины со странами ЕС — это преодоление последствий Переяславской рады 1654 года. Своим не замыленным взглядом на историю президент Украины поделился с подписчиками своего Twitter, сообщает Лента.ру.

«Это еще более глубокое привлечение Украины в общеевропейское цивилизационное пространство», — написал Порошенко.

Напомним, Переяславской радой в истории называют собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, которое состоялось состоявшееся 8 (18) января 1654 года в Переяславе. На Переяславской радой путем открытого голосования было принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством. Документ был закреплен присягой запорожцев на верность русскому царю.