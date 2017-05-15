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Новороссия
Эпидемия алкоголизма: ЛНР сообщает о росте небоевых потерь ВСУ

Эпидемия алкоголизма: ЛНР сообщает о росте небоевых потерь ВСУ

14:54  15 Мая 2017
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Эпидемия алкоголизма: ЛНР сообщает о росте небоевых потерь ВСУ

Луганск, 15 мая. Небоевые потери ВСУ в зоне так называемой АТО в Донбассе растут из-за «эпидемии алкоголизма». Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В подразделениях вооруженных сил Украины продолжается эпидемия алкоголизма, вследствие этого – рост небоевых потерь», — сказал он.

По словам Марочко, 14 мая алкогольное опьянение и неумелое обращение с оружием привело к тому, что военнослужащий ВСУ выстрелил себе в ногу из автомата АК-74.

#ато #всу #донбасс #лнр #марочко
Катерина Михайлиди
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