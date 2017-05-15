Памятник воинам-освободителям с опечаткой установили в Ростове ко Дню Победы

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Ростов-на-Дону, 15 мая. В Ростове-на-Дону установили памятник Советскому солдату с опечаткой в надписи в слове «героически». Скандальную установку трехметрового монумента ко Дню Победы с возмущением обсуждают в соцсетях, а чиновники обещают в ближайшее время все исправить.

«Да,это действительно позор», «они с закрытыми глазами там были?» «здесь уже перебор», — такие комментарии оставили участники обсуждения к фото памятника в паблике «Это Ростов-на-Дону!»

По данным местных СМИ, изготовление памятника в Москве профинансировало Российское военно-историческое общество. Памятник представляет собой сооружение из трехметровой фигуры солдата и двух пилонов.

Ошибка на табличке памятнику Советскому солдату в Кумженской роще будет исправлена до 16 мая. #ростов pic.twitter.com/kHWPaL4NtP — Вестник Ростова (@NovostiRnD) May 15, 2017

Торжественное открытие монумента прошло 8 мая в рамках госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»,

С момента открытия прошла уже неделя, но опечатка на плите по-прежнему остается на месте. Сотрудники городской администрации уверяют, что ошибку обязательно исправят. «К вечеру 15 мая обещают все сделать», — заявил собеседник РИА Новости.

