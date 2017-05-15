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Происшествия
Выброшенный на помойку трехметровый питон умер от переохлаждения в Москве

Выброшенный на помойку трехметровый питон умер от переохлаждения в Москве

13:48  15 Мая 2017
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Выброшенный на помойку трехметровый питон умер от переохлаждения в Москве

Москва, 15 мая. Найденный у мусорных баков в Москве питон умер от переохлаждения. Об этом сообщили в пресс-службе Московского Зоопарка.

«Питона привезли к нам, но он был в плохом состоянии. Он сильно переохладился. <…> Несмотря на все усилия наших специалистов, спасти питона не удалось. Он умер сегодня утром», — рассказала РИАМО пресс-секретарь Московского Зоопарка Ольга Вайншток.

Напомним, питона доставили в Московский зоопарк в тяжелом состоянии. Животное ранее обнаружили у мусорных баков одного из домов на Дмитровском шоссе. Местные жители рассказали, что сначала приняли змею за шланг, сообщает Ura.ru.

Катерина Михайлиди
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