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Политика
Боевики ИГ потеряли контроль над главным бастионом в Мосуле

Боевики ИГ потеряли контроль над главным бастионом в Мосуле

13:50  15 Мая 2017
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Боевики ИГ потеряли контроль над главным бастионом в Мосуле

Мосул, 15 мая. Террористы экстремистской группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России) потеряли контроль над ключевым бастионом в Западном Мосуле, который имел стратегическую важность. Об этом сообщает сегодня портал Asharq Al-Awsat. 

По данным издания, зона, находящаяся под влиянием террористической группировки, заметно сужается. 

Теперь территория, контролируемая радикалами ИГИЛ* в Западном Мосуле, составляет не более 7%. Террористы отступают к переулкам старого Мосула, чтобы там забаррикадироваться.

* Организация запрещена на территории РФ.

#иг #игил #мосул #ирак
Дана Балан
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