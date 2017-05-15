Боевики ИГ потеряли контроль над главным бастионом в Мосуле

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Мосул, 15 мая. Террористы экстремистской группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России) потеряли контроль над ключевым бастионом в Западном Мосуле, который имел стратегическую важность. Об этом сообщает сегодня портал Asharq Al-Awsat.

По данным издания, зона, находящаяся под влиянием террористической группировки, заметно сужается.

Теперь территория, контролируемая радикалами ИГИЛ* в Западном Мосуле, составляет не более 7%. Террористы отступают к переулкам старого Мосула, чтобы там забаррикадироваться.

* Организация запрещена на территории РФ.