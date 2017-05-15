Путин рассказал, как надо выбирать мелодию для Трампа

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Пекин, 15 мая. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о том, какую мелодию сыграл бы перед встречей с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Сначала нужно с ним встретиться, обсудить и по результатам выбрать мелодию», — сказал он на пресс-конференции в Пекине, передает RT.

Добавим, перед встречей с лидером КНР Си Цзиньпином Путин наиграл на рояле в резиденции Чжуннаньхай мелодии песен «Город над вольной Невой» и «Московские окна». Видеозапись его выступления позже появилась в Сети. Сам глава РФ выразил сожаление в связи с тем, что рояль был расстроен, и играть на нем было достаточно сложно.