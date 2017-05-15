Бетонный забор рухнул на ребенка в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 15 мая. Девятилетний мальчик тяжело пострадал после падения на него бетонного забора в Екатеринбурге. Сейчас за жизнь ребенка борются врачи. У школьника диагностирован разрыв двенадцатиперстной кишки.

Сейчас обстоятельства происшествия во дворе дома на улице Бебеля выясняют сотрудники городской прокуратуры. По предварительным данным, вечером 12 мая мальчик отпросился у мамы погулять во дворе. Через некоторое время дети привели его домой. Матери он сообщил, что во время игры подбежал к забору, и часть забора упала на него.

Состояние школьника вскоре резко ухудшилось, его доставили в больницу. Пострадавшего срочно прооперировали, его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.

Проверку также ведет и регионального СУ СК РФ. «Следствие рассматривает данную ситуацию в разрезе двух статей УК: «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — заявили Ura.ru представители ведомства.

По данным портала, обслуживанием дома, где произошло несчастье, занимается ТСЖ «Уралмонолит —Север».

