Боевики ИГ разрушили древние статуи на Евфрате

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Дамаск, 15 мая. Боевики «Исламского государства»* кувалдами разбили античные статуи около города Дура-Европос.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) при помощи кувалд уничтожили античные статуи в крепости Дура-Европос на Евфрате и опубликовали видеозапись в Сети. Археологи опасаются, что исламисты могут полностью взорвать исторический комплекс.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что игиловцы разрушили амфитеатр и тетрапилон в захваченной Пальмире. Оба памятника были внесены в список всемирного исторического наследия ЮНЕСКО. Сирийской армии удалось освободить древний город от боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.