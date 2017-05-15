Боевики ИГ разрушили древние статуи на Евфрате
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Дамаск, 15 мая. Боевики «Исламского государства»* кувалдами разбили античные статуи около города Дура-Европос.
Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) при помощи кувалд уничтожили античные статуи в крепости Дура-Европос на Евфрате и опубликовали видеозапись в Сети. Археологи опасаются, что исламисты могут полностью взорвать исторический комплекс.
Ранее агентство URA.ru сообщило, что игиловцы разрушили амфитеатр и тетрапилон в захваченной Пальмире. Оба памятника были внесены в список всемирного исторического наследия ЮНЕСКО. Сирийской армии удалось освободить древний город от боевиков.
* Организация запрещена на территории РФ.
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