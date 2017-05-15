Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Боевики ИГ разрушили древние статуи на Евфрате

Боевики ИГ разрушили древние статуи на Евфрате

14:08  15 Мая 2017
111

Боевики ИГ разрушили древние статуи на Евфрате

Дамаск, 15 мая. Боевики «Исламского государства»* кувалдами разбили античные статуи около города Дура-Европос.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) при помощи кувалд уничтожили античные статуи в крепости Дура-Европос на Евфрате и опубликовали видеозапись в Сети. Археологи опасаются, что исламисты могут полностью взорвать исторический комплекс.

Боевики ИГ разрушили древние статуи на Евфрате

Ранее агентство URA.ru сообщило, что игиловцы разрушили амфитеатр и тетрапилон в захваченной Пальмире. Оба памятника были внесены в список всемирного исторического наследия ЮНЕСКО. Сирийской армии удалось освободить древний город от боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть