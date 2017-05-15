Крым потребовал от Киева прекратить наделять полуостров «мифическими статусами»

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Симферополь, 15 мая. Глава госкомитета по межнациональным отношениям Республики Крым Заур Смирнов обратился к украинским властям с требованием прекратить наделять полуостров «мифическими статусами».

Смирнов прокомментировал сообщение о том, что Киев намерен изменить статус Крыма в конституции страны. По словам представителя республики, жители Крыма давно сделали свой выбор, и статус был изменен три года назад после выхождения региона в состав России.

Он напомнил, что Крым — республика в составе РФ, причем иного статуса быть не может. Он попросил властей Украины прекратит наделять республику «новыми мифическими статусами» и создавать иллюзию своей причастности к жизни крымчан, передает «Политэксперт».

Американские рэперы Onyx за два дня записали песню и сняли музыкальный клип о жизни на полуострове Крым.