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Политика
Крым потребовал от Киева прекратить наделять полуостров «мифическими статусами»

Крым потребовал от Киева прекратить наделять полуостров «мифическими статусами»

13:48  15 Мая 2017
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Крым потребовал от Киева прекратить наделять полуостров «мифическими статусами»

Симферополь, 15 мая. Глава госкомитета по межнациональным отношениям Республики Крым Заур Смирнов обратился к украинским властям с требованием прекратить наделять полуостров «мифическими статусами».

Смирнов прокомментировал сообщение о том, что Киев намерен изменить статус Крыма в конституции страны. По словам представителя республики, жители Крыма давно сделали свой выбор, и статус был изменен три года назад после выхождения региона в состав России.

Крым потребовал от Киева прекратить наделять полуостров «мифическими статусами»

Он напомнил, что  Крым — республика в составе РФ, причем иного статуса быть не может. Он попросил властей Украины прекратит наделять республику «новыми мифическими статусами» и создавать иллюзию своей причастности к жизни крымчан, передает «Политэксперт».

Американские рэперы Onyx за два дня записали песню и сняли музыкальный клип о жизни на полуострове Крым.

Катерина Тимошенская
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