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Экономика
Путин оценил перспективы продления соглашения об ограничении нефтедобычи

Путин оценил перспективы продления соглашения об ограничении нефтедобычи

13:41  15 Мая 2017
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Путин оценил перспективы продления соглашения об ограничении нефтедобычи

Пекин, 15 мая. Продление соглашения об ограничении добычи нефти имеет хорошие перспективы. Так считает президент РФ Владимир Путин.

«Известный оптимизм вселяет в меня то, что главный наш партнер по этому вопросу — здесь главный партнер, безусловно, Саудовская Аравия — целиком и полностью выдерживает все договоренности, которые состоялись до этого», — заявил российский лидер.

Он рассказал, что в ходе закрытой встречи с главами крупнейших российских нефтяных компаний и министром энергетики РФ все участники переговоров поддержали продление соглашения.

#нефть #путин #опек
Катерина Михайлиди
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