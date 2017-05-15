Путин оценил перспективы продления соглашения об ограничении нефтедобычи

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Пекин, 15 мая. Продление соглашения об ограничении добычи нефти имеет хорошие перспективы. Так считает президент РФ Владимир Путин.

«Известный оптимизм вселяет в меня то, что главный наш партнер по этому вопросу — здесь главный партнер, безусловно, Саудовская Аравия — целиком и полностью выдерживает все договоренности, которые состоялись до этого», — заявил российский лидер.

Он рассказал, что в ходе закрытой встречи с главами крупнейших российских нефтяных компаний и министром энергетики РФ все участники переговоров поддержали продление соглашения.