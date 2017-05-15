Жителям Москвы предложили по-новому взглянуть на Московское центральное кольцо

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Москва, 15 мая. В российской столице открылась выставка «Московская окружная. Дорога для города. История создания». Об этом в понедельник сообщили официальные представители Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как передает издание «Вечерняя Москва», горожане смогут взглянуть на Московское центральное кольцо как на архитектурный ансамбль.

«Посетители выставки смогут увидеть фотографии и чертежи времени непосредственного сооружения дороги в 1905–1908 годах, а также макеты, модели и артефакты», — отметили чиновники.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал учесть решение жителей по вопросу о включении домов в программу реновации.