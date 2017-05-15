NASA заявило о необходимости колонизировать Титан вместо Марса

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Вашингтон, 15 мая. Американское космическое агентство (NASA) занимается изучением возможности колонизировать Титан в случае отказа от заселения Марса. Как считают ученые, спутник Сатурна обладает плотной атмосферой, защищающей от радиации, а значит гораздо лучше подходит для освоения человеком.

Специалисты также отмечают, что человеку будет достаточно кислородной маски и теплой одежды, если он будет проживать на Титане. Кроме того, Титан может скрывать в своих недрах огромное количество жидкой воды, которую можно будет использоваться для нужд людей. Одновременно существует мнение, что дюны из углеводорода помогут получать на Титане металл и дерево.

Следует отметить, что гипотеза о наличии жизни на Титане была выдвинута достаточно давно. Титан — единственная планета во Вселенной, не считая Земли, на которой есть плотная атмосфера, а также льды, под которым скрывается большой океан.