Сирия: САА наносит удары по боевикам на востоке провинции Эс-Сувейда

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Сирийская арабская армия (САА) вместе со своими союзниками продолжает укреплять позиции в восточной части провинции Эс-Сувейда. Подробности — в видеоматериале Федерального агентства новостей.

Территория, где сейчас ведутся боевые действия правительственных войск, расположена вдоль границы района Бадия. Там традиционно размещаются террористические организации. Союзные войска почти ежедневно наносят удары по позициям радикалов, пресекая их перемещения и возможности ответных атак.

На видеозаписи, присланной собственным источником ФАН в Сирии, правительственные силы обстреливают террористов с разных точек около городов Аль-Каср и Раджм Аль-Давла, вдоль восточной границы провинции. Танки передвигаются практически по пустынным территориям.

Как сообщало ранее ФАН, в восточной части провинции Эс-Сувейда идут бои между сирийской армией и группировкой «Усуд аш-Шаркия», которая является формированием Свободной сирийской армии (ССА). Проамериканские боевики даже обстреляли военный аэродром «Халхала». Данных о пострадавших не поступало.