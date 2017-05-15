Жительница Якутска выбросила новорожденного в выгребную яму

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Якутск, 15 мая. Якутские следователи расследуют дело об убийстве новорожденного ребенка. Тело малыша было найдено в выгребной яме общественного туалета в поселке Махра. На место обнаружения выехала следственная группа, удалось установить, что ребенка родила 19-летняя местная жительница.

«Девушка скрывала факт беременности от близких. Она была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана необходимая помощь. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», — сообщили в СУ СК по республике Саха.

Установить точную причину смерти поможет судебно-медицинская экспертиза.