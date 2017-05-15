Ирландская компания требует около 100 млн рублей с «Трансаэро» 

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Москва, 15 мая. Ирландская компания «ТФМ Авиэйшн Лимитед» требует с «Трансаэро» выплаты денег по договору аренды за два самолета Boeing 737–500. Как стало известно Федеральному агентству новостей, оба воздушных судна были приобретены в лизинг еще до того, как «Трансаэро» начала процедуру банкротства, но деньги за их аренду выплатить ирландской компании еще не успела.

Суд затребовал у истца дополнительные документы, в том числе и договор «выкупного лизинга».

Ранее сообщалось, что «Трансаэро» решила восстановить компанию, причем с прежним названием. Компания планирует восстановить сертификат эксплуатанта, который был отозван в 2015 году.