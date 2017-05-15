Путин ответил на вопрос о своем участии в грядущих президентских выборах

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Пекин,15 мая. Президент России Владимир Путин считает, что еще не пришло время для обсуждения его возможного участия в выборах президента в 2018 году.

Полгода назад Путин отказался отвечать на вопрос журналистов о его возможном участии в выборах президента страны, которые состоятся в 2018 году. Он назвал его преждевременным.

Однако СМИ решили попытать счастье еще раз и спустя несколько месяцев поинтересовались у российского лидера, «не прошло ли время».

«Нет», — ответил им Путин.

Ранее Путин обратил внимание, что кибератаки планетарного масштаба 12 мая не причинили России существенного ущерба, однако ситуация вызывает тревогу.