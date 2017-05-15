Путин объяснил, почему Россия не боится Китая

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Москва, 15 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российская сторона совершенно не боится Китая как конкурента в глобальной экономике, в российско-китайском сотрудничестве Москва соглашается лишь с тем, что идет ей во благо. Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-конференции по итогам форума «Один пояс — один путь».

По словам Путина, Россия не является той страной, которая чего-либо боится, и совершенно точно действия Китая не направлены на какое-то поглощение в глобальной экономической отрасли.

«Мы принимаем решения совместно, и мы не принимаем решения, которые идут нам во вред», — подчеркнул президент РФ.

Кроме того, российская сторона соглашается только с теми предложениями, которые могут принести пользу, добавил Путин.