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Пекин, 15 мая. «Джинн» кибервирусов, выпускаемый из бутылки в том числе спецслужбами, может наносить ущерб самим создателям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Китай.

Российский лидер напомнил, что Москва еще год назад предлагала призвал проработать вопрос кибербезопасности и заключить соответствующее соглашение, а также призвал обсудить его на серьезном политическом уровне и выработать защиту от хакерских атак.