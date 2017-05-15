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Политика
«Джинн» кибервирусов наносит ущерб самим создателям — Путин

«Джинн» кибервирусов наносит ущерб самим создателям — Путин

13:27  15 Мая 2017
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«Джинн» кибервирусов наносит ущерб самим создателям — Путин

Пекин, 15 мая. «Джинн» кибервирусов, выпускаемый из бутылки в том числе спецслужбами, может наносить ущерб самим создателям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Китай.

Российский лидер напомнил, что Москва еще год назад предлагала призвал проработать вопрос кибербезопасности и заключить соответствующее соглашение, а также призвал обсудить его на серьезном политическом уровне и выработать защиту от хакерских атак.

«Поэтому нужно незамедлительно этот вопрос обсуждать на серьезном политическом уровне и выработать защиты от подобных проявлений», — сказал Путин.

#путин
Катерина Михайлиди
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