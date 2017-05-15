Алеппо: взрыв произошел на складе боеприпасов боевиков на севере провинции

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Аазаз, 15 мая. Мощный взрыв произошел в окрестностях населенного пункта Аазаз.

Арабские информационные агентства сообщают о мощном взрыве, прогремевшем на складе боеприпасов одной из исламистских группировок на севере провинции Алеппо. Отмечается, что погибло и ранено несколько десятков джихадистов.

Боевики утверждают, что по складу был нанесен ракетный удар боеприпасом класса «земля-земля», однако другие источники сообщают, что взрыв произошел из-за нарушений правил безопасности или в результате диверсии конкурирующей группировки. На город регулярно нападают боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

* Организация запрещена на территории РФ.