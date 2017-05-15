Путин прокомментировал свою игру на рояле: Думаю, я вас не подвел

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Пекин, 15 мая. Президент России Владимир Путин сообщил, что рояль, на котором он сыграл перед встречей с лидером КНР Си Цзиньпином, был сильно расстроен.

«Мне жалко, что рояль был расстроен очень сильно. Играть было достаточно сложно даже для меня, для человека, который двумя пальцами играет», — сказал глава государства на пресс-конференции в Пекине.

По словам российского лидера, он предполагал, что видеозапись этого выступления предназначалась для архива или личного потребления. «Но они решили это выложить. Ну, ничего страшного, думаю, что я вас не подвел», — добавил он.

Ранее в Сети появилось видео музыкального выступления Путина на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине. Перед встречей с Си Цзиньпином президент исполнил мелодии «Московские окна» и «Город над вольной Невой». Примечательно, что мелодию «Московских окон» Путин уже играл на рояле в январе 2014 года во время его встречи со студентами МИФИ.