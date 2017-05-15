Эксперт: Асаду пора проявить решительность и объявить мобилизацию в Сирии

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Президенту Сирии Башару Асаду необходимо в срочном порядке объявлять мобилизацию всех возможных сил для того, чтобы установить контроль над провинцией Дейр-эз-Зор: в противном случае, он рискует потерять власть.

Об этом Федеральному агентству новостей (ФАН) сообщил политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Сотниченко.

По словам политолога, союзники правительства Сирии – в первую очередь, Россия – делают все для победы над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена на территории РФ). Однако сам Башар Асад не проявляет должной активности, и это бездействие может стоить ему потери провинции Дейр-эз-Зор, выхода к нефтяным промыслам, и, в конечном счете - жизни.

«У Асада останется контроль над прибрежной территорией Сирии – над провинцией Латакия, без потенциальных возможностей восстановления, без ресурсов, без связей со своими союзниками – в частности, с Ираном, и без источников дохода. В этом случае, если США будут контролировать Дейр-эз-Зор, они могут начать кампанию по свержению Башара Асада», - считает эксперт.

Александр Сотниченко отмечает, что кампанию по свержению Асада США уже ведут на дипломатическом уровне, ставя перед Россией де-факто ультиматум против легитимного президента Сирии. И в любой момент от дипломатических интриг Вашингтон может перейти к прямому действию.

«Именно об этом говорили госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД России Сергей Лавров. России фактически был поставлен ультиматум: пока Россия сотрудничает с Асадом – не стоит ждать ни снятия санкций, ни сотрудничества по борьбе с международным терроризмом. США ставят Асада "вне закона", и даже уже не говорят о его легитимности», - подчеркивает политолог.

Тем не менее, отмечает Александр Сотниченко, если Асад хочет остаться у власти – он должен собрать все свои силы, объявить в стране военное положение и мобилизировать тех, кто отсиживается в тылу. Классическая ситуация «пан или пропал»: в случае бездействия, Асада ожидает очередная «арабская весна» уже на подконтрольных ему территориях - однако если президент Сирии прекратит бездействовать, он сможет переломить ситуацию в свою пользу:

«Если сирийские правительственные войска выходят на границу с Иорданией и отправляются на Дейр-эз-Зор – то победителем становится Асад: он может использовать нефть и для восстановления разрушенной инфраструктуры Сирии, и для того, чтобы прокормить беженцев. Однако для этого правительство Сирии должно немедленно объявить мобилизацию и ввести в стране военное положение – которое Асад так и не решился объявить, несмотря на шесть лет войны. Этот шаг позволит опередить США, которые в ближайшее время начнут операции в Дейр-эз-Зоре».

Напомним, что на востоке провинции Хомс в настоящий момент идет крупное наступление Сирийской арабской армии (САА), направленное на освобождение от террористов запрещенного «Исламского государства»* города и аэродрома Дейр-эз-Зор. Тем временем, в ночь на понедельник стало известно о том, что Силы специальных операций США вместе с боевиками «Сирийской свободной армии» начали крупное наступление на подразделения террористов ИГ* в районе поселка Хумейма в 90 км от Пальмиры на границе Сирии и Иордании. Сообщается, что целью наступающих является захват города Абу Кемаль на юге провинции Дейр-эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.