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Пекин, 15 мая. Президент России Владимир Путин назвал закрепление режима прекращения огня в Сирии одним из главных условий политического урегулирования в стране.

Кроме того, Путин заявил, что рассчитывает на то, что действенным инструментом для создания условий для примирения в САР станет и введение зон безопасности. «Что касается зон безопасности, я рассчитываю на то, что это будет действенным инструментом. Прежде всего, и, кстати, это первое — сохранение режима прекращения огня. Вот на самом деле, на сегодняшний момент, это самое главное — закрепить, укрепить режим прекращения огня», — подчеркнул он.

Российский лидер также особо подчеркнул, что если ситуация в Сирии будет развиваться по этому сценарию, тогда можно будет считать, что поставленные цели удалось достичь. «Но без прекращения огня ни о каком эффективном политическом процессе, как мы все понимаем, речи быть не может», — подчеркнул российский лидер.

