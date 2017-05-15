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Новости Сирии
Путин о ситуации в Сирии: Главное — укрепить режим прекращения огня

Путин о ситуации в Сирии: Главное — укрепить режим прекращения огня

13:17  15 Мая 2017
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Путин о ситуации в Сирии: Главное — укрепить режим прекращения огня

Пекин, 15 мая. Президент России Владимир Путин назвал закрепление режима прекращения огня в Сирии одним из главных условий политического урегулирования в стране. 

Кроме того, Путин заявил, что рассчитывает на то, что действенным инструментом для создания условий для примирения в САР станет и введение зон безопасности. «Что касается зон безопасности, я рассчитываю на то, что это будет действенным инструментом. Прежде всего, и, кстати, это первое — сохранение режима прекращения огня. Вот на самом деле, на сегодняшний момент, это самое главное — закрепить, укрепить режим прекращения огня», — подчеркнул он.

Российский лидер также особо подчеркнул, что если ситуация  в Сирии будет развиваться по этому сценарию, тогда можно будет считать, что поставленные цели удалось достичь. «Но без прекращения огня ни о каком эффективном политическом процессе, как мы все понимаем, речи быть не может», — подчеркнул российский лидер.
 

#владимир путин #россия #сирия
Ярослава Замысловатова
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