Путин оценил действия ЦБ России по курсу рубля

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Москва, 15 мая. Абсолютно все действия Центрального банка России относительно курса национальной валюты были сбалансированы. Об этом в понедельник заявил российский лидер Владимир Путин.

По словам российского президента, практика демонстрирует, что все действия регулятора были сбалансированными и верными, добавив, что искусственным путем нельзя регулировать курс рубля.

Ранее специалисты Банка России рассказали, что искусственное занижение курса российской валюты будет иметь больше отрицательных последствий.