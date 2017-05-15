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Экономика
Путин оценил действия ЦБ России по курсу рубля

Путин оценил действия ЦБ России по курсу рубля

13:17  15 Мая 2017
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Путин оценил действия ЦБ России по курсу рубля

Москва, 15 мая. Абсолютно все действия Центрального банка России относительно курса национальной валюты были сбалансированы. Об этом в понедельник заявил российский лидер Владимир Путин.

По словам российского президента, практика демонстрирует, что все действия регулятора были сбалансированными и верными, добавив, что искусственным путем нельзя регулировать курс рубля. 

Ранее специалисты Банка России рассказали, что искусственное занижение курса российской валюты будет иметь больше отрицательных последствий. 

#путин #россия #рубль #цб
Дана Балан
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