Путин рассказал о последствиях крупнейшей кибератаки для России

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Пекин, 15 мая. Кибератаки 12 мая не причинили России существенного ущерба, однако ситуация вызывает тревогу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Для нас никакого существенного ущерба не было, для наших учреждений — ни для банковских, ни для системы здравоохранения, ни для других», — сказал российский лидер в ходе визита в Китай.

По его словам, ситуация является серьезной и вызывает озабоченность.

Напомним, хакерские атаки, совершенные 12 мая, затронули пользователей около 150 стран по всему миру. Киберпреступники получили от своих жертв 42 тысячи долларов. Атаке вируса-вымогателя WannaCry подверглись системы МВД, СК РФ, РЖД, банков, сотовых операторов и других компаний, однако они смогли отразить их, сообщает Ura.ru.