Путин о «Евровидении»: Киев не в состоянии проводить мероприятия такого уровня

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Пекин, 15 мая. Президент России Владимир Путин считает правильным отказ РФ от участия в «Евровидении-2017». По его мнению, власти Украины оказались не в состоянии провести мероприятие такого рода.

«Что касается «Евровидения» — те, кто хотел посмотреть, всегда могли сделать это в интернете. А то, что наши структуры, вовлеченные в этот процесс, отказались принимать участие — думаю, что поступили правильно», — заявил российский лидер на пресс-конференции в Пекине.

Путин добавил, что сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить мероприятия такого уровня.

Финал музыкального конкурса прошел 14 мая в Киеве, его победителем стал португальский певец Сальвадор Собрал. Российской певице Юлии Самойловой запретили въезд на Украину на три года из-за выступления в Крыму, после чего Первый канал отказался от трансляции конкурса в связи с дискриминацией представительницы России.