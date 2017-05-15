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Общество
Путин о «Евровидении»: Киев не в состоянии проводить мероприятия такого уровня

Путин о «Евровидении»: Киев не в состоянии проводить мероприятия такого уровня

13:51  15 Мая 2017
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Путин о «Евровидении»: Киев не в состоянии проводить мероприятия такого уровня

Пекин, 15 мая. Президент России Владимир Путин считает правильным отказ РФ от участия в «Евровидении-2017». По его мнению, власти Украины оказались не в состоянии провести мероприятие такого рода.

«Что касается «Евровидения» — те, кто хотел посмотреть, всегда могли сделать это в интернете. А то, что наши структуры, вовлеченные в этот процесс, отказались принимать участие — думаю, что поступили правильно», — заявил российский лидер на пресс-конференции в Пекине.

Путин добавил, что сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить мероприятия такого уровня.

Путин о «Евровидении»: Киев не в состоянии проводить мероприятия такого уровня

Финал музыкального конкурса прошел 14 мая в Киеве, его победителем стал португальский певец Сальвадор Собрал. Российской певице Юлии Самойловой запретили въезд на Украину на три года из-за выступления в Крыму, после чего Первый канал отказался от трансляции конкурса в связи с дискриминацией представительницы России.

Алексей Громов
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