Новости США: Джеймс Коми и компромат на Трампа, Россия — друг американцев, страх и ужас в Госдепе

В закладки

Скопировать

США, 15 мая. Политические партии спорят насчет увольнения директора ФБР Джеймса Коми и его компромата на президента Дональда Трампа, Билл Клинтон взволнован отношением к мусульманам и иммигрантам в США, активисты в Виргинии вышли на протест против сноса памятника генералу Конфедерации и скандировали «Россия — наш друг». Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Скандал вокруг увольнения директора ФБР

Неожиданное увольнение директора ФБР Джеймса Коми продолжало волновать Вашингтон в воскресенье, сообщает The New York Times. В телевизионных выступлениях законодатели обеих партий заявили, что записи его разговоров с Дональдом Трампом должны выйти в свет, если они существуют, в то время как бывший директор национальной разведки Джеймс Клеппер-младший предположил, что президент Дональд Трамп «способствует эрозии демократических институтов». Сенатор республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм сказал, что возможность того, что разговор с Коми был записан, должен восприниматься серьезно: «Если есть какие-то записи этих разговоров, их нужно передать. Хотя я сомневаюсь, что они есть. Но нам нужно расставить все по местам».

Ранее Трамп в своем Twitter написал, что «Джеймсу Коми лучше надеяться, что нет никаких «записей» наших разговоров, если он решит слить информацию прессе!».

Страх в рядах чиновников после увольнения Коми

Государственный секретарь Рекс Тиллерсон заявил в воскресенье, что он должен заслуживать доверие президента Трампа «каждый день», после того как Трамп, очевидно, потерял доверие к директору ФБР Джеймсу Коми и уволил его, передает телеканал Fox News.

«Я всецело готов помочь президенту достичь своих целей, помогаю ему быть успешным», — сказал Тиллерсон в интервью NBC.

Заминка с увольнением Флинна

Белый дом объяснил 18-дневную задержку с увольнением советника по национальной безопасности Майкла Флинна, сообщает The New York Times. Причина заключалась в том, что Трамп сомневался в достоверности представленного компромата и заказал юридическое расследование.

Речь Клинтона в Женеве

Бывший президент США Билл Клинтон выступил в качестве спикера на дне присуждения университетских степеней в колледжах Хобарта и Уильяма Смита в Женеве, штат Нью-Йорк, сообщает WXXI News.

Большая часть выступления 42-го президента США была посвящена глобальной взаимозависимости и социокультурному разнообразию. Клинтон настаивал на том, что он не делает никаких политических заявлений, но хочет сосредоточиться на том, как к мусульманам и иммигрантам относятся в США.

Россия и Конфедерация

Националист Ричард Спенсер возглавил протест в защиту памятника командующего Северовиргинской армией и главнокомандующего армией Конфедерации генерала Роберта Ли в Шарлоттсвилле, штат Виргиния, сообщает The Washington Post.

Десятки людей с зажженными свечами городском парке и скандировали: «Вы нас не замените», «Россия — наш друг».

Роль спецслужб в кибератаке

Исполнительный директор Microsoft резко критиковал спецслужбы США за их роль в создании подрывающих безопасность Windows программ, которые в последствии украли хакеры и использовали для запуска крупнейшей в истории кибератаки с целью вымогательства, сообщает Los Angeles Times. Напомним, что экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден заявил, что не исключает, что АНБ виновно в мировой кибератаке.

Доступный эпинефрин

Палата представителей штата Огайо приняла законопроект, призванный разрешить недорогие альтернативы EpiPen (ручка-шприц с эпинефрином/адреналином) на территории штата, сообщает телеканал 13ABC. Документ под названием «Закон о доступности адреналина» стремится сделать автоинъекторы более доступными для тех, кто полагается на них в лечении опасных для жизни аллергических реакций.

Награда за убийство волка

Объявлена награда в 10 тысяч долларов за информацию об убийце белого волка из национального парка Йеллоустоун, пишет Yahoo News. Должностные лица Йеллоустоуна подвергли тяжелораненого волка эвтаназии после того, как посетители парка обнаружили страдающее животное.

Офицер ВМФ стала Мисс США

Мисс округа Колумбия Кара Маккалоу завоевала титул «Мисс США» в Лас-Вегасе, сообщает AL.com (Alabama).

Главная красавица Америки родилась в итальянском Неаполе и является главным старшим офицером Военно-морского флота США. Она получила степень бакалавра по химии с углубленным изучением радиохимии в Университете штата Южная Каролина, и в настоящее время работает в Комиссии по ядерному регулированию США.

Месть за «неправильные законы»

Жительница Теннесси пыталась подрезать и снести автомобиль конгрессмена с дороги, сообщает The Washington Post. Причиной тому стало то, что он проголосовал за спорный республиканский законопроект о здравоохранении.