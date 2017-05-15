ИГ атаковало блокпосты САА в провинции Хама

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Хама, 15 мая. Боевики «Исламского государства»* попытались перерезать стратегически важную транспортную артерию в долине Аль-Азиб.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) попытались взять штурмом несколько контрольно-пропускных пунктов Сирийской арабской армии. Исламисты преследовали цель перерезать один из маршрутов снабжения города Алеппо, установив контроль над участком трассы Итрийя-Ханассер.

Ожесточенная перестрелка длилась несколько часов, сообщают военные источники. Несмотря на интенсивность огня, джихадисты так и не смогли сломить оборону сирийских военных, и были отброшены. Отмечается, что это уже второе подобное нападение за четыре дня.

* Организация запрещена на территории РФ.